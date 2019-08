DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - Weltweite Krisen bestimmen das Bild

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte sich am Dienstag zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,10 Prozent höher auf 11 691 Punkte. Die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend, die derzeit um die 11 645 Punkte verläuft, könnte bei einem weiteren Rückschlag erneut einem Test unterzogen werden. An dieser Linie hatte der Dax sich in den vergangenen Tagen immer wieder gefangen.

An den Überseebörsen in den USA, China und Japan gab es Verluste. Anleger testeten nun verstärkt die in den letzten Jahren so robusten Aktienmärkte und suchten immer mehr sichere Anlagehäfen auf wie Anleihen oder Gold, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK mit Verweis auf die derzeitigen politischen Risiken in Italien und Großbritannien, die Unruhen in Hongkong, die Krise in Argentinien sowie den internationalen Handelskonflikt.

Unternehmensseitig verarbeiten die Anleger am Dienstag noch einige Quartalszahlen, darunter jene des Konsumgüterkonzerns Henkel (Henkel vz) aus dem Dax./ajx/mis