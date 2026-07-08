DAX-FLASH: Kaum verändert - Kospi fällt erneut, US-Angriffe im Iran

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag auf Rekordniveau im DAX dürfte sich zur Wochenmitte zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 5 Punkte tiefer auf 25.460 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, hatte dann aber seinem guten Lauf etwas Tribut gezollt - auch wegen der Gewinnmitnahmen im KI-Bereich.

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Diese sind noch nicht abgehakt: Der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, liegt am Morgen wieder deutlich im Minus auf dem tiefsten Niveau seit Mitte Mai. Der US-Halbleiterindex SOX hatte am Vorabend nach deutlichen Verlusten nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt.

Wieder mehr Thema ist auch der Iran-Krieg - mit gestiegenen Ölpreisen. Nach den jüngsten Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zudem wurden die Sanktionen gegen iranisches Öl wieder in Kraft gesetzt. Der Iran kritisierte dies als "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Rahmenabkommen./ag/zb