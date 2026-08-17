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DAX-FLASH: Kleine Kursgewinne in Sichtweite des Rekordhochs

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DAX 40
26,440.31 EUR 140.57 EUR 0.53 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte etwas stärker in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 26.495 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Über die Woche gesehen legte er dennoch knapp ein halbes Prozent auf 26.440 Punkte zu.

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Es war die vierte Woche in Folge, in der das Börsenbarometer zulegen konnte. Dabei gewann der Dax sechseinhalb Prozent und baute sein Jahresplus damit auf knapp acht Prozent aus. Seit dem Jahrestief im März kletterte der Leitindex um etwas mehr als ein Fünftel nach oben. Wegen des Iran-Kriegs und des deswegen stark gestiegenen Ölpreises war der Leitindex im März zeitweise unter die Marke von 22.000 Punkten abgesackt.

Der weiter völlig unklare Ausgang des Nahost-Kriegs hatte die Anleger zuletzt kaum noch tangiert. Statt rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der Straße von Hormus. Der Iran wies die Pläne zurück und stellt die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan blieb derweil in seinem aktuellen Kommentar generell optimistisch für die Aktienmärkte. Grund dafür sind die steigenden Unternehmensgewinne. Trotz der Indexrekorde sei die Positionierung der Anleger weiter alles andere als extrem, so der Experte. Die Marktbreite nehme derweil zu, die Anstiege würden also nicht nur von wenigen starken Werten getragen./ag/zb

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