DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,7%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.761 +0,7%Euro1,1799 +0,1%Öl70,47 +0,2%Gold4.999 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei im Plus -- Figma-Umsatz über Erwartungen -- eBay verdient mehr
Top News
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt Tesla-Aktie im Fokus: Nach Strafanzeige wird gegen Tesla-Werksleiter ermittelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Kleiner Rückschlag erwartet - Fed bremst Wall-Street-Erholung

19.02.26 06:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.278,2 PKT 279,8 PKT 1,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Mittwoch zeichnen sich im DAX am Donnerstag kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,2 Prozent tiefer auf 25.229 Punkte.

Wer­bung

Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit stieß er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen.

Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie letztlich jedoch nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können.

Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben./ag/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:19Börse am Donnerstag: DAX etwas schwächer erwartet - Rücksetzer nach kräftigem Anstieg
07:13Airbus mit Rekordaufträgen und höherem Gewinn im Jahr 2025
06:57Porsche, Volkswagen, Nio, Deutsche Bahn - der Newsletter „manage:mobility“
06:52Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
06:52Porsche AG: Michael Leiters' Sanierungsplan für den kriselnden Autobauer
06:33DAX-FLASH: Kleiner Rückschlag erwartet - Fed bremst Wall-Street-Erholung
06:19Airbus legt die Messlatte für 2026 höher
05:22Etihad: Fluggäste lieben First Class im Airbus A321 LR genauso wie im Airbus A380
mehr