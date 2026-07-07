DAX-FLASH: Kleiner Rückschlag nach drei Tagen mit Rekorden - Samsung enttäuscht

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zuletzt kräftigen Anstieg dürfte der DAX am Dienstag wieder etwas zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.745 Punkte.

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Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, nachdem er am vergangenen Donnerstag seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt hatte. Der charttechnische Analyst Christoph Geyer hatte bereits am Wochenende auf einen überkauften Markt hingewiesen und einen Rücksetzer avisiert.

Die deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht auch den europäischen Börsen am Dienstag das Leben schwer. Der südkoreanische Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, sackte um 8 Prozent ab. Die Aktien von Samsung Electronics nach Eckdaten zum zweiten Quartal sogar zehn Prozent.

Die Resultate seien auf den ersten Blick zwar hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Samsung-Aktien seien aber bereits so hoch bewertet gewesen, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten ("priced for perfection"). Der "erste KI-Stresstest" habe nun nicht geklappt.

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Insgesamt verändere sich gerade die Erwartungshaltung, erklärte Innes. Nicht mehr die aktuelle starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

Von Ende 2025 bis Mitte Juni hatten die Samsung-Papiere etwa 170 Prozent gewonnen, bevor zuletzt bereits eine Korrektur einsetzte. Nach dem Einbruch infolge der Eckdaten steht im bisherigen Jahresverlauf noch ein Plus von knapp 140 Prozent auf dem Kurszettel./ag/zb