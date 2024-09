DAX-FLASH: Knapp im Minus zum Quartals- und Monatsende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf seinem Weg in Richtung 20.000 Punkte zeichnen sich am Montag beim DAX keine Fortschritte mehr ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am letzten Tag des dritten Quartals knapp im Minus auf 19.458 Punkte. Zwei Stunden vor dem Auftakt bedeutet dies ein Abschlag von 0,1 Punkten. Eine Fortsetzung der Rekordrally aus der Vorwoche liegt aber weiter auf der Hand, denn dafür müsste der Dax aus technischer Sicht nur auf 19.492 Punkte steigen.

Am Montag sind die Vorgaben nicht eindeutig. Am Freitag ging der Handel an der Wall Street durchwachsen zu Ende. Ähnlich war das Bild auch am Montag an den asiatischen Börsen. In China ging die Rally am letzten Handelstag vor der "Goldenen Woche" wegen der Hoffnung auf staatliche Konjunkturmaßnahmen zwar weiter, doch in Japan gab es eine Verkaufswelle. Shigeru Ishiba hatte sich vor dem Wochenende im Rennen um den Vorsitz seiner Partei überraschend durchsetzte und soll damit neuer Premierminister werden. Anleger hatten dort auf stärkere geldpolitische Anreize unter seinem Rivalen gesetzt.

Laut dem Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos grüßt der Dax "weiter von ganz weit oben". Der Fokus gelte dem Rekord, doch auch Gewinnmitnahmen seien möglich. Mit einem Anstieg um gut drei Prozent hat der Leitindex schließlich einen sehr starken September hinter sich - einem Monat, in dem Anleger eigentlich Verluste gewohnt sind. Im dritten Quartal beläuft sich sein aktuelles Plus sogar auf fast sieben Prozent./tih/jha/