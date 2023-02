DAX-FLASH: Kursgewinne nach Fed-Entscheidung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erwartungsgemäße Aussagen der US-Notenbank Fed stellen die Anleger am Donnerstag wohl zunächst zufrieden. Der Dax (DAX 40) dürfte mit Kursgewinnen in den Handel starten und könnte seine bisherige Jahresbestmarke übertreffen. Der Broker IG taxierte den Index zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15 278 Punkte. Das bisherige Jahreshoch ist mit knapp 15 270 Zählern mittlerweile zwei Wochen alt.

Der VP Bank zufolge können die Anleger auf ein baldiges Ende des Zinsanhebungszyklus' hoffen, obwohl die Währungshüter wie erwartet ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht und zudem eine weitere geldpolitische Straffung in Aussicht gestellt hatten. Während der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zumindest seine Verluste aufholte, hatten die US-Technologiewerte am Vorabend davon mit einer Rally profitiert. Hinzu kommen die nachbörslich starken Resultate des Social-Media-Konzerns Meta (Facebook, Instagram) (Meta Platforms (ex Facebook)) als Stimmungstreiber.

Die Augen sind nun vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet, die am Donnerstag genauso wie die Bank of England ihren Zinsentscheid und Signale für die Zukunft abgibt. Außerdem kommt die Berichtssaison in Deutschland in Fahrt - mit Resultaten der Deutschen Bank (Deutsche Bank) sowie von Siemens Healthineers und Infineon. In den Vereinigten Staaten kommt spät am Abend der große Wurf in der Technologiebranche mit Resultaten von Amazon, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Apple./tih/zb