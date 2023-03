DAX-FLASH: Kursschwäche des Bankensektors belastet die Börsen

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch zunehmend unter Druck geraten. Vor allem die Kursschwäche des Bankensektors lastete auf der Stimmung. Der Dax (DAX 40) weitete im Verlauf des Vormittags die Verluste aus und rutschte vorübergehend wieder unter die Marke von 15 000 Punkten. Zuletzt betrug der Verlust des Leitindex 1,5 Prozent auf 15 010 Zähler.

An der Börse in Zürich brachen die Papiere der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) um fast 10 Prozent ein und fielen auf einen weiteren Tiefststand. Der Chairman der saudischen Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit "Bloomberg TV" zusätzliche Unterstützung auf Nachfrage kategorisch aus. Die Bank ist Großaktionär der Credit Suisse. Im Sog von deren Kursverlusten gerieten auch die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und der Commerzbank unter Druck./bek/mis