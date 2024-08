DAX-FLASH: Kursschwäche dürfte sich fortsetzen - 200-Tage-Linie rückt näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte die neue Woche so beginnen, wie die vorige geendet hat: schwach. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 17.497 Punkte.

Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA nimmt der Index allmählich Kurs auf die viel beachtete 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt. Der technische Indikator liegt bei 17.399 Punkten.

Die Vorgaben sind weiter ungünstig. In New York hatten sich am Freitag die Kursverluste fortgesetzt. In Japan brach der Nikkei am Montag abermals ein. Von seinem Rekordhoch im Juli hat der Tokioter Leitindex bereits mehr als 15 Prozent verloren. Der Anstieg des Yen, mögliche Zinserhöhungen und die trüberen Wirtschaftsaussichten für die USA untergraben dort das Vertrauen der Investoren./ajx/jha/