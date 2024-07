DAX-FLASH: Leichte Gewinne - Dow steigt fast auf 41.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlusttagen dürfte der DAX am Mittwoch zunächst wieder anziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.567 Punkte. Nach dem zunächst gescheiterten Chartausbruch vom Freitagnachmittag war er am Dienstag wieder an seine 50-Tage-Durchschnittslinie zurückgefallen. Sie ist ein mittelfristiges Trendbarometer und steigt aktuell nur noch leicht an.

Von der Wall Street kommt frischer Schwung. Der Dow Jones Industrial übernimmt aktuell die Führungsrolle von den Indizes der Technologiebörse Nasdaq, deren Rekordrally in der Vorwoche ins Stocken geraten war. Der Dow zog am Dienstag kräftig an und stoppte erst kurz vor 41.000 Punkten.

Auf Jahressicht liegt er nun fast 9 Prozent im Plus - der Abstand zum NASDAQ 100 mit 21 Prozent und dem S&P 500 mit fast 19 Prozent ist aber immer noch beachtlich. Zum Vergleich: Der Dax hat 2024 bisher etwas mehr als zehn Prozent gewonnen, der MDAX indes fast 6 Prozent eingebüßt.

Unter den Einzelwerten stehen im Dax adidas nach starken Eckdaten zum zweiten Quartal im Fokus. Besonders beachtlich findet Expertin Olivia Townsend JPMorgan die positive Umsatzüberraschung, nachdem zuletzt eher die Margen und Kosten für gute Resultate gesorgt hätten. Adidas ist für sie der "MVP" der Branche, also der wertvollste Spieler (Most Valuable Player).

Ebenfalls im Blick stehen die Papiere von Daimler Truck. Der ebenfalls im Dax gelistete Nutzfahrzeughersteller legte am Mittwochabend ebenfalls überraschend die wichtigsten Kennziffern für das zweite Quartal vor. Diese fielen schwächer als von Experten erwartet aus. Zudem muss der Konzern den Buchwert seines chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BFDA abschreiben. Außerdem steht die Prognose auf dem Prüfstand./ag/zb