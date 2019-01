DAX-FLASH: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Pause zu Wochenbeginn könnte der Dax (DAX 30) am Dienstag an die Erholung vom Freitag anknüpfen: Rund zwei Stunden vor der Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,12 Prozent höher auf 10 765 Punkte. Zwischenzeitlich hatte sich eine noch stärkere Eröffnung abgezeichnet.

Tags zuvor war der Dax zunächst an seiner 21-Tage-Linie im Bereich der Marke von 10 800 Punkten ausgebremst worden, nachdem er am Freitag einen Satz von fast dreieinhalb Prozent nach oben gemacht hatte. Angesichts der Kursgewinne an der Wall Street und in Japan könnten die wieder gestiegene Risikoakzeptanz der Anleger nun aber zu weiteren Käufen führen.

Dass Chinas Präsident Xi seinen hochrangigsten Verhandlungsführer in die angelaufenen Gespräche mit der US-Delegation geschickt habe, nähre die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Zollgesprächen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK./ag/fba