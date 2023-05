DAX-FLASH: Leichte Gewinne nach Apple-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) könnte seine bisherigen Wochenverluste am Freitag noch etwas reduzieren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,4 Prozent höher auf 15 801 Punkte. Im Wochenverlauf war der Dax zwischenzeitlich zwar sogar über 16 000 Punkte geklettert, liegt aktuell auf Wochensicht aber 1,2 Prozent im Minus.

Der Wochenabschluss hängt wohl vor allem vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab - dem letzten Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB. "Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der Fed nach 10 Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden."

Den erwarteten freundlichen Handelsstart führt Altmann vor allem auf die Geschäftszahlen von Apple zurück. "Apple ist eines der Schwergewichte, die an der Börse immer unter besonderer Beobachtung stehen. Da wiegen gute Zahlen doppelt."/ag/stk