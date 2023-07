DAX-FLASH: Leichte Gewinne nach US-Zinserhöhung - Blicke nun auf EZB gerichtet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Donnerstag nach der erneuten Zinserhöhung in den USA am deutschen Aktienmarkt ab. Der Broker IG indizierte den Dax (DAX 40) am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel rund 0,3 Prozent höher bei 16 186 Punkten. Damit setzt sich das jüngste Auf und Ab des Dax zwischen 16 000 und 16 200 Zählern fort.

Die US-Notenbank Federal Reserve griff im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte das im späten Handel gut weggesteckt, unter dem Strich beendete er die Sitzung mit einem moderaten Plus. Dieser Vorgabe schließt sich der Dax zunächst an.

"Ausschlaggebend für die Entscheidung (der Fed) waren wahrscheinlich eine nach wie vor robuste Wirtschaftsdynamik trotz Abschwächung und nur sehr schwache Anzeichen einer gewissen Entspannung auf dem Arbeitsmarkt", schrieb Christian Scherrmann, US-Volkswirt des Vermögensverwalters DWS. Es scheine, als wollten sich die Zentralbanker alle Optionen offenhalten.

Nun richten sich die Blicke der Marktakteure auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am späten Mittag die Leitzinsen ebenfalls erneut anheben dürfte im Kampf gegen die noch immer zu hohe Teuerung. "Interessant wird sein, wie viel Gewicht die EZB den jüngsten Konjunkturdaten beimisst. Diese fielen schwächer aus als erwartet", schrieben die Ökonomen des Vermögensverwalters Vanguard in am Morgen. Zugleich verlangsame sich die Inflation deutlich. Die EZB könne folglich mit Blick auf die Sitzung im September nun eine neutrale Haltung einnehmen./bek/jha/