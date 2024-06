DAX-FLASH: Leichte Gewinne - Nike mit Kurseinbruch nach Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim DAX zeichnet sich am Freitag zunächst ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18 256 Punkte. An der Wall Street war es nach dem europäischen Handelsende leicht nach oben gegangen. Die Technologiewerte an der Nasdaq warten aber immer noch auf eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd.

Im Wochenverlauf hat der Dax bisher minimal zugelegt. Er setzte damit den Stabilisierungskurs der Vorwoche fort, nach der massiven Kurskorrektur zur Monatsmitte. Der deutsche Leitindex ist weiter gefangen zwischen seiner 50-Tage-Durchschnittslinie bei nun 18 372 Punkten und der 100-Tage-Linie an der Unterseite bei 17 963 Punkten.

Unter den Einzelwerten dürften adidas und im MDAX auch Puma nach dem Quartalsbericht von Nike im Fokus stehen. Die Aktien der Amerikaner brachen nachbörslich um 12 Prozent ein, nachdem sie zunächst noch bis zu fünf Prozent zugelegt hatten. JPMorgan-Analystin Olivia Townsend sieht für die europäische Konkurrenz fundamental zwar kaum Signalwirkung, betonte aber die Favoritenrolle von Adidas bei ihr./ag/zb