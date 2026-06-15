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DAX-FLASH: Leichte Korrektur - SpaceX-Aktien rennen derweil weiter

16.06.26 07:06 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag etwas tiefere Kurse ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start etwa 0,2 Prozent tiefer auf 24.855 Punkte.

Am Montag war er in der ersten Freude über das am Wochenende tatsächlich finalisierte Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zunächst auf 25.085 Punkte angesprungen. Es fehlten aber schnell die Anschlusskäufe, da der Dax in der Aussicht auf einen Deal bereits am Freitag stark angezogen hatte. Nun gilt es für den Dax, zunächst die 21-Tage-Linie bei derzeit 24.785 Punkten zu verteidigen.

Mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag fällt eine Trendprognose zunächst schwer. Ein Zünglein an der Waage der Marktstimmung bleibt auch der weitere Erfolg von SpaceX-Aktien (SpaceX).

Der Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk ist bisher ein Erfolg: Die Papiere liefen am Vorabend in den USA bis auf 193 Dollar und kletterten damit rund 43 Prozent über ihr Ausgabeniveau von 135 Dollar. Damit stieg der Börsenwert von SpaceX in den ersten beiden Handelstagen um rund 750 Milliarden Dollar auf etwas mehr als 2,6 Billionen Dollar.

Dabei litten andere Tech-Größen nicht unter Mittelabflüssen - im Gegenteil: So sprangen Marvell (Marvell Technology) und Micron (Micron Technology) zweistellig an, letztere auf ein Rekordhoch. Der Nasdaq nähert sich wieder seinem jüngsten Höchststand./ag/zb

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