DAX-FLASH: Leichte Korrektur vom Rekordhoch - Ölpreise und Zinsen

31.08.26 06:29 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch im DAX vom Freitag schalten die Anleger zu Beginn der neuen Woche zunächst einen Gang runter. Steigende Ölpreise und höhere Zinssignale des Fed-Chefs auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sorgen für etwas Zurückhaltung. In London wird am Montag zudem nicht gehandelt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent tiefer auf 26.479 Punkte.

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Am Freitag hatte er zwischenzeitlich mit 26.618 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt und sein Jahresplus dabei auf fast neun Prozent nach oben geschraubt. Nach dem europäischen Handelsende hatten jedoch bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder deutlich höhere Ölpreise.

Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen. Es nahm dabei zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak ins Visier, wie das Nachrichtenportal "Axios" sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Sie sollten daran gehindert werden, neue Seeminen in der Straße von Hormus zu legen, hieß es. Die iranischen Revolutionsgarden drohten umgehend mit Vergeltung.

Zudem stellten sich die Anleger darauf ein, dass der nächste Zinsschritt der US-Notenbank wohl nach oben und nicht nach unten geht, kommentierte Marktexperte Stephen Innes. Folglich ließen gerade die technologielastigen Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 Federn, zumal gerade der US-Halbleitersektor am Freitag Schwäche gezeigt hatte./ag/zb