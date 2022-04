DAX-FLASH: Leichte Kursgewinne erwartet - Berichtssaison im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag die Vortagsgewinne noch etwas ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent höher auf 14 395 Punkte. Der Leitindex würde damit die 50-Tage-Linie überschreiten. Er bewegt sich auf dem höchsten Niveau seit zwei Wochen.

Laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger nun auch verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick, nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt, die Corona-Lage in China und das Dauerthema Inflation belasteten. Aus Deutschland gibt es am Donnerstag die Resultate des Laborausrüsters Sartorius (Sartorius vz) zu verarbeiten.

Ein Kurssturz der Netflix-Aktie bremste am Vorabend zwar im New Yorker Handel die Technologiewerte, an der Wall Street hat der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne verbucht. In Asien fiel die Tendenz mit Kursgewinnen in Japan und Verlusten in China derweil uneinheitlich aus./tih/jha/