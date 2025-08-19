DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.865 -1,5%Euro1,1704 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.354 +0,6%
DAX-FLASH: Leichte Kursgewinne erwartet - Rekordhoch weiter in Reichweite

18.08.25 06:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.359,3 PKT -18,2 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.412 Punkte und damit 0,2 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Freitag.

Vor dem Wochenende war der Dax erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin gegangen waren. Letztlich war ihr Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.

Trump empfängt nun den ukrainischen Staatschef Selenskyj. Der Dax bleibt derweil in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten./ag/zb

