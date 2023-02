DAX-FLASH: Leichte Verluste am Aschermittwoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte mit leichtem Minus in den Aschermittwoch starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15 374 Punkte. Damit orientiert sich der Dax wieder Richtung Vortagestief bei 15 286 Punkten. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend wird wohl einem neuerlichen Test unterzogen.

An der Wall Street war es tags zuvor kräftig bergab gegangen, wobei die Verluste nach dem anfänglichen Rutsch nach dem europäischen Handelsende noch etwas ausgeweitet wurden. "Zinsängste verderben die Marktstimmung", so fasste die Credit Suisse das Geschehen zusammen. In Asien schlossen sich die Indizes am Morgen dem negativen Trend an.

Auf der Agenda stehen am Vormittag die Daten zum ifo-Geschäftsklima und am Abend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank./ag/zb