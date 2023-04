DAX-FLASH: Leichte Verluste am letzten Handelstag vor Ostern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte mit leichten Verlusten in den letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Gründonnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15 492 Punkte. Damit dürfte er den Rückschlag von seinem am Dienstag bei 15 736 Punkten erreichten Höchststand seit Januar 2022 zunächst fortsetzen.

Auch die US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert./ag/stk