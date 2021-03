DAX-FLASH: Leichte Verluste auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagesrekord zeichnet sich im Dax (DAX 30) am Mittwoch ein kleiner Rücketzer ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 14 410 Punkte.

An der Wall Street bot sich ein gemischtes Bild: So sattelte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit 32 150 Punkten zwar auf seinen Rekord zwei Punkte auf, trat aber kraftlos auf der Stelle. Viel Erholungsdynamik gab es derweil bei den Tech-Werten an der Nasdaq. Diese bestimmte auch den marktbreiten S&P 500, dem allerdings durch leichte Gewinnmitnahmen im späten Handel ein Befreiungsschlag verwehrt blieb.

Die gute Aufnahme einer neuen Tranche von kurzlaufenden US-Anleihen habe die Inflationssorgen zunächst beruhigt, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Zuletzt waren Anleihenkurse gesunken und Zinsen entsprechend gestiegen - eine Folge des Konjunkturoptimismus. Zu sagen, dass sich der Markt langsam mit dem möglichen Belastungsfaktor Inflation anfreunde, wäre aber verfrüht, so Halley weiter./ag/jha/