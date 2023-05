DAX-FLASH: Leichte Verluste - EZB am Mittag im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der tags zuvor stabilisierte Dax (DAX 40) dürfte am Donnerstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,2 Prozent tiefer auf 15 790 Punkte.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge erhöht und den weiteren geldpolitischen Kurs offen gelassen. In ihrer Erklärung zum Zinsentscheid strichen die Währungshüter zwar eine wichtige Passage, wonach weitere Zinsanhebungen zu erwarten seien. Allerdings wurden zusätzliche Erhöhungen auch nicht explizit ausgeschlossen. Am US-Aktienmarkt gab es letztlich mit einem Schluss am Tagestief neuerliche Verluste.

In Europa erwartet die Anleger am Donnerstag eine prall gefüllte Tagesagenda mit Quartalsberichten und Wirtschaftsdaten. Höhepunkt ist aber die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag. Als sicher gilt, dass die EZB erneut an der Zinsschraube dreht. Die Spannung ist jedoch groß, ob um 0,25 oder gar nochmals um 0,5 Prozentpunkte./ag/stk