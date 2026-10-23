DAX-FLASH: Leichte Verluste nach Tech-Ausverkauf in den USA

23.10.26 06:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq und Verlusten in Asien droht den Anlegern auch im DAX ein unruhiger Freitag. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.328 Punkte.

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Der US-Technologieindex NASDAQ 100 war am Vorabend um fast 3 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September abgesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel sogar um fast 7 Prozent auf das Niveau vom Juli zurück. Erstmals seit über einem Jahr steht die 200-Tage-Linie auf dem Prüfstand - und damit der langfristige Trend.

Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

Auf Wochensicht liegt der Dax rund ein Prozent im Minus, nachdem es in der Vorwoche noch nach einem Chartausbruch aus dem Korrekturtrend seit dem Rekord von Ende August bei 26.618 Punkten ausgesehen hatte./ag/jha/