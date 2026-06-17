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DAX-FLASH: Leichte Verluste - US-Notenbank stellt auf höhere Zinsen ein

18.06.26 06:38 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei durchwachsenen Vorgaben aus Übersee zeichnen sich im DAX am Donnerstag zunächst kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.886 Punkte. Damit zeichnet sich ein erneuter Test der 21-Tage-Linie bei derzeit 24.839 Punkten ab.

In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Mittwoch im frühen Handel zunächst einen weiteren Rekord erreicht, letztlich aber klar ins Minus gedreht. Der NASDAQ 100 korrigierte derweil weiter - und erstmals nach dem spektakulären Börsengang Ende der vergangenen Woche auch die Aktien von SpaceX.

Die US-Notenbank hatte erwartungsgemäß erneut nicht an der Zinsschraube gedreht. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh wollte in seiner ersten Sitzung die von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen nicht durchsetzen. Experten sehen jedoch im geänderten Wording hinsichtlich der Preisstabilität einen Hinweis auf kommende Zinserhöhungen, die den Anlegern weniger schmecken.

In Asien zeigten sich die Börsen in Japan und Südkorea aber bereits wieder sehr robust. "Die Anleger ignorieren die Fed-Signale zwar nicht", kommentierte Marktexperte Stephen Innes. "Sie bauen aber darauf, dass der Öl-Schock schneller wieder verschwindet, als es die Fed zugeben kann." Wegen des Iran-Kriegs waren die Energiepreise sprunghaft gestiegen und hatten immense Inflationssorgen ausgelöst. Im Zuge der Entspannung sind die Preise inzwischen aber wieder massiv gesunken./ag/zb