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DAX-FLASH: Leichtes Minus nach Rekordhoch - Starke Wochenbilanz

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den DAX deuten sich am Freitag leichte Abgaben an. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 26.725 Punkte. Am Vortag war der Dax erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber klar darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation ein Plus von 3,5 Prozent ab.

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Die Vorgaben von Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang derweil gut weg./ajx/stk

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