DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem leichteren Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag wieder kleine Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.689 Punkte. Am Montag verlief der Handel sehr ruhig innerhalb der Spanne vom Freitag. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt im Visier. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend werden aber wohl keine größeren Wetten eingegangen. Erwartet wird, dass die Fed ebenfalls die Zinswende einläutet, spekuliert wird allenfalls über das Ausmaß der Zinssenkung ./ag/zb