DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet - 25.000 Punkte bleiben im Visier

16.02.26 06:29 Uhr
DAX 40
24.914,9 PKT 62,2 PKT 0,25%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der wechselhaften Vorwoche zeichnet sich im DAX am Montag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 24.955 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords bei gut 25.507 Punkten gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der Dax immerhin seine 21-Tage-Linie.

KI-Sorgen bleiben in vielen Branchen heißes Thema. JPMorgan-Stratege Mislav Matejka rät unter den Sektoren mit "KI-Kannibalisierung"zur besonderen Vorsicht bei Software, Dienstleistungen und Medien.

Im Tech-Bereich zeichnet sich zumindest ein ruhiger Wochenstart ab: Der US-Tech-Index NASDAQ 100 wird feiertagsbedingt nicht berechnet. Hier wird am Montag der Presidents' Day begangen. Von konjunktureller Seite kommen wohl sogar erst am Freitag wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa./ag/zb

