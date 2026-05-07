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DAX-FLASH: Leichtes Plus erwartet - Durchwachsene Vorgaben aus Asien

29.06.26 06:38 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwächeren Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein soliderer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.747 Punkte. Am Freitag war der Dax zeitweise auf 24.547 Punkte abgesackt, hatte seine 50-Tage letztlich aber doch gehalten. Dieses mittelfristige Trendbarometer liegt aktuell bei 24.603 Punkten und hat den Dax zuletzt zweimal aufgefangen.

Die Vorgaben für den Dax sind durchwachsen. So bleiben die jüngsten Highflyer, der japanische Leitindex Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi, aktuell im Korrekturmodus. Dafür zeigt sich der Hang Seng in Hongkong etwas von seiner Verlustserie erholt. Der NASDAQ 100 hatte in den USA am Freitag wie der Dax seine 50-Tage-Linie getestet und verteidigt.

Der Nahost-Krieg bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die technischen Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt werden sollen./ag/zb

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