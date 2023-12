DAX-FLASH: Leichtes Plus - Weiter Hoffnung auf kleine Weihnachtsrally

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) knüpft am Mittwoch wohl zunächst an seine Vortagesgewinne an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 16 777 Punkte. Damit bleibt die Hoffnung auf eine kleine Weihnachtsrally nach der großen Rekordjagd. Sie hatte den Dax vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17 003 Punkte getrieben.

Weiter beeindruckend bleibt die jüngste Gewinnserie an der Wall Street mit nun neun Tagen im Plus im Dow Jones Industrial. Vor einer Woche hatte die US-Notenbank die erhofften Zinssenkungssignale für 2024 gesendet. Ihre europäischen Kollegen von der EZB waren einen Tag später deutlich defensiver geblieben und hatten damit die Dax-Rally ausgebremst.

"Die Zinspolitik der Fed bleibt 2024 entscheidend für die Märkte", schreiben Experten der Schweizer Bank UBS. Im Fokus liege inzwischen das Tempo von Zinssenkungen. Hier seien aber bereits deutliche Schritte eingepreist./ag/mis