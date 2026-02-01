DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.065 +0,8%
DAX-FLASH: Leitindex arbeitet weiter an 25.000-Punkte-Hürde

11.02.26 06:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.987,9 PKT -27,0 PKT -0,11%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
50.188,1 PKT 52,3 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde bei 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 25.013 Punkte. Am Dienstag war der Dax zeitweise bis auf gut 25.075 Punkte gestiegen, dann aber wieder unter die runde Marke gerutscht. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten.

Frischer Schwung der US-Indizes fehlt, auch wenn der Dow Jones Industrial abermals ein Rekordhoch erreichte. Letztlich blieb allerdings vom Kursgewinn kaum etwas übrig. Die anderen Indizes scheuten vor einem Vorstoß auf ihre Bestmarken.

Nicht nur die US-Anleger warten gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit./ag/stk

