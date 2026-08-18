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DAX-FLASH: Leitindex entfernt sich etwas weiter vom Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX tut sich nach seinem Rekordhoch von 26.573 Punkten aus der Vorwoche weiter schwer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 26.250 Punkte. Seit dem vergangenen Mittwoch gab es keine neuen Höchststände, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

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Am Dienstag sprechen nun maue Vorgaben aus Asien für einen schwächeren Start. Vor allem der japanische Nikkei 225 gibt nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nach. Hier warten die Anleger seit Juni auf frische Rekorde. Marktexperte Stephen Innes verweist auf steigende Ölpreise und Anleiherenditen als Belastung für den Aktienmarkt, während sich die erhoffte Lösung im Nahost-Krieg weiterhin nicht abzeichnet./ag/zb

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