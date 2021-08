DAX-FLASH: Leitindex erstmals über 16 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) ist am Freitag erstmals über die Marke von 16 000 Punkten gestiegen. Am Vormittag reichte der Schwung der Rekordrally bis auf 16 003,79 Punkte. Drei Handelstage in Folge hat der Leitindex nun schon Bestmarken gesetzt. Experten führen den jüngsten Schub insbesondere auf die nachlassende Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA zurück. Zudem seien einige Marktteilnehmer vom jüngsten Anstieg wohl überrascht worden, hieß es am Markt./tih/jha/