DAX-FLASH: Leitindex könnte erstmals seit Ende Juni unter 12 000 Punkte fallen

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- Microsoft schlägt Erwartungen -- MorphoSys AG erhöht Finanzprognose für 2020 -- Daimler steigt mit Mercedes größer bei Aston Martin ein -- QIAGEN im Fokus

Deutsche-Bank-Fondstochter DWS kann weiter bei den Kosten punkten. US-Behörde lässt Bayer-Herbizid Xtendimax für fünf Jahre wieder zu. Verlieren verboten: BVB gegen St. Petersburg in Zugzwang. IPO: Fashionette mit kleiner Handtasche an die Börse. Aktien von Rocket Internet notieren am 30. Oktober das letzte Mal. CANCOM senkt Ausblick für den operativen Gewinn 2020.