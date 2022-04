DAX-FLASH: Leitindex legt etwas zu

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Fokus: DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen in Grün -- Delivery Hero will 2023 positives EBITDA -- Tesla mit neuem Auslieferungsrekord im Quartal -- Nordex, Bayer im Fokus

Novartis passt Konzernstruktur an - Stärkeres Wachstum erhofft. thyssenkrupp-Chefin für Loslösung von russischer Energie. Lilium verschiebt Marktstart von Elektro-Jets. CEWE-Kuratorium mit starker Kritik an scheidendem Vorstandschef Friege. Henkel-Aufsichtsratschefin verteidigt Festhalten an Geschäft in Russland.