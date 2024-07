DAX-FLASH: Leitindex legt weiter zu - SAP überrascht positiv

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag dank guter Quartalszahlen von SAP (SAP SE) fortsetzen. Der Broker IG taxierte den DAX gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,33 Prozent höher auf 18.469 Punkten.

Etwas darunter bei 18 450 Zählern verläuft die 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt. Gestützt wird die Kursentwicklung auch von Gewinnen an den US-Börsen, wo zum Wochenauftakt insbesondere Technologieaktien angezogen hatten.

Europas größter Softwarehersteller SAP hatte am Vorabend nach dem US-Börsenschluss die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und beim operativen Ergebnis trotz einer schwierigen Wirtschaftslage stärker zugelegt als gedacht. Analyst Toby Ogg von JPMorgan attestierte dem Konzern insgesamt ordentliche Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe.

Die im Dax schwer gewichteten SAP-Aktien könnten sich am Dienstag wieder ihrem Rekordhoch von Anfang Juli nähern und damit den Leitindex mit nach oben ziehen.