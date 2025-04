DAX-FLASH: Leitindex mit neuem Tagestief nach China-Zollreaktion

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Reaktion Chinas auf die zusätzlichen US-Zölle hat am Mittwoch kurz für neuen Druck auf den DAX gesorgt. Der ohnehin sehr schwache Leitindex rutschte auf ein Tagestief von 19.421 Punkten ab und lag dabei über 4 Prozent im Minus. Zuletzt pendelte er sich wieder im Bereich von 19.500 Punkten ein.

China wird weitere Einfuhrzölle auf alle US-Waren in Höhe von 50 Prozent erheben. Ab dem 10. April würden damit neue Zusatzzölle in Höhe von insgesamt 84 Prozent auf alle US-Waren gelten. Die USA erheben inzwischen insgesamt 104 Prozent auf Einfuhren aus China.

Sein Tageshoch hatte der Dax am Morgen knapp über 20.000 Punkten gefunden. Er drehte allerdings an der runden Marke ab und scheiterte damit zugleich an der einfachen 200-Tage-Durchschnitts-Linie./ag/men