DAX-FLASH: Leitindex nach starken Nvidia-Zahlen vor nächstem Rekord

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) erfasst am Donnerstag neben Nvidia wohl auch den Dax (DAX 40). Der deutsche Leitindex steuert am Morgen auf den nächsten Rekord zu, nachdem der US-Chipkonzern nach dem New Yorker Börsenschluss erneut starke Zahlen präsentiert hatte. Der Leitindex dürfte erstmals die Marke von 17 200 Punkten übersteigen: Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt 0,56 Prozent höher auf 17 213 Zähler.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz sorgt weiter für kräftiges Wachstum beim Chipkonzern NVIDIA und dies ließ dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel um neun Prozent steigen. "Dies dürfte den Marktoptimismus hinsichtlich des KI-Booms weiter anheizen", schrieben die Experten der Commerzbank. Für Anleger ist dies ein Grund mehr, um bei Aktien weiter zuzugreifen - trotz Indizes am Rekordhoch.

Im Fokus stand über Nacht außerdem das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Die US-Währungshüter zeigten sich mit Blick auf Leitzinssenkungen vorsichtig. Die meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor der Gefahr, dass man die Zinsen zu schnell senken könnte. Die Experten der UBS vermuteten aber am Morgen, dass das Protokoll die neuesten Überlegungen der Zentralbank möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt. Sie glauben weiter, dass die Fed 2024 dazu bereit ist, die Zinsen zu senken./tih/jha/