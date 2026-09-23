DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 ±0,0%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 76.011 +1,0%Euro 1,1428 -0,2%Öl 98,5 -0,8%Gold 4.346 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

DAX-FLASH: Leitindex nimmt Vortageshoch ins Visier - Iran und USA verhandeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei fallenden Ölpreisen steuert der DAX am Mittwoch nochmals sein Vortageshoch bei 25.783 Punkten an. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart knapp ein halbes Prozent höher auf 25.700 Punkte. Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Linie festgelaufen, und letztlich hatte er kaum verändert geschlossen.

Werbung

Für frischen Schwung sorgt nun, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Neben Frieden hoffen die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche noch zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Inzwischen liegt der Preis wieder klar unter 100 Dollar.

Für gute Laune sorgt auch der Blick auf den NASDAQ 100. Dieser kletterte am Dienstag erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch./ag/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.