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DAX-FLASH: Leitindex rückt wieder an Rekordhoch heran

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News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 26.421 Punkte. Am Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Am Donnerstag war der Dax aus Wochensicht aber leicht ins Minus gerutscht. Das dürfte sich nun wieder ändern.

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Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 steigen am Morgen, nachdem auch die US-Indizes am Vorabend nach dem europäischen Handelsende wieder zugelegt hatten. Die Ölpreise sind derweil kaum verändert.

"Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der Glaube an eine schnelle Lösung und eine schnelle Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin da. An den Börsen wird die Zukunft gehandelt. Und die wird aktuell deutlich positiver gemalt als die Gegenwart."/ag/zb