DAX-FLASH: Leitindex startet mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche

Heute im Fokus

DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Aurubis mit Gewinnsprung -- Peloton könnte angeblich von Amazon oder Nike übernommen werden -- Aareal Bank-Übernahme geplatzt -- BVB, Volkswagen im Fokus

Deutsche Produktion sinkt im Dezember. Spotify-Chef hält weiter an Podcaster Rogan fest. Credit Suisse wegen Geldwäsche für Kokainhändler vor Gericht. Sinkende Konsumlaune belastet Ceconomy. Airbus erwägt Einstieg in Bau von Motoren für Wasserstoff-Flugzeuge. Mercedes-Benz soll in Südkorea Geldstrafe in Millionenhöhe zahlen.