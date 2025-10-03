DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,1%Top 10 Crypto16,46 +3,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.422 -0,4%Euro1,1722 ±0,0%Öl64,55 +0,4%Gold3.851 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

DAX-FLASH: Leitindex steuert im Feiertagshandel weiter auf Juli-Rekord zu

03.10.25 06:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.422,6 PKT 308,9 PKT 1,28%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Möglicherweise gelingt dem DAX am Tag der Deutschen Einheit ein Rekord. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent höher auf 24.520 Punkte. Damit attackiert der Dax zunächst erneut seine Charthürde an der Marke von 24.500 Punkten, an der er tags zuvor wieder abgedreht war. Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten ist jedoch auch nur noch ein halbes Prozent entfernt.

Wer­bung

In den Vereinigten Staaten haben S&P 500 und die Nasdaq-Indizes (NASDAQ 100) am Donnerstagabend weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird.

Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht./ag/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:06DAX fester erwartet - Rekordhoch weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich
06:50WDH/DAX-FLASH: Leitindex steuert im Feiertagshandel weiter auf Juli-Rekord zu
06:36DAX-FLASH: Leitindex steuert im Feiertagshandel weiter auf Juli-Rekord zu
06:30Krypto-Klassiker Bitcoin weiterhin sehr beliebt: Diese Möglichkeiten ergeben sich für Anleger
06:30Krypto-Klassiker Bitcoin weiterhin sehr beliebt: Diese Möglichkeiten ergeben sich für Anleger
06:30Krypto-Klassiker Bitcoin weiterhin sehr beliebt: Diese Möglichkeiten ergeben sich für Anleger
06:30Krypto-Klassiker Bitcoin weiterhin sehr beliebt: Diese Möglichkeiten ergeben sich für Anleger
06:30Krypto-Klassiker Bitcoin weiterhin sehr beliebt: Diese Möglichkeiten ergeben sich für Anleger
mehr