DAX-FLASH: Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Dienstag tut sich im DAX zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ganze 3 Punkte höher auf 24.999 Punkte. Damit verharrt der Dax im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich wieder etwas überschritten hatte.

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Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. So hatte der NASDAQ 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag am Morgen im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken hartnäckig.

Im Fokus könnten Adidas-Aktien (adidas) stehen, die als Ausrüster am Dienstag etwas unter dem WM-Aus der deutschen Mannschaft gelitten hatten. Konkurrent Nike legte nach dem US-Handelsende Quartalszahlen vor und die Aktien verloren nachbörslich gut 3 Prozent. Finanzchef Matthew Friend hatte von einem "zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld" gesprochen./ag/zb