DAX-FLASH: Leitindex trotzt massiven Kursverlusten an der Wall Street

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den neuerlichen Kursrutsch in den USA hat der DAX mit zwei schwachen Tagen offenbar bereits ausreichend vorweggenommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag jedenfalls rund 0,1 Prozent höher auf 22.652 Punkte. Von seinem Rekord am Donnerstag bei 23.475 Punkten hatte der Dax zuletzt um bis zu 4 Prozent korrigiert - zurück an die 21-Tage-Linie.

Verglichen mit den US-Indizes hält sich der Dax mit seinem Jahresplus von immer noch klar über 13 Prozent weiter gut. Denn der Dow Jones Industrial landete tags zuvor zwischenzeitlich auf dem tiefsten Niveau seit September 2024 - also deutlich vor der Wahl des US-Präsidenten Trump im November. Er liegt im laufenden Jahr somit im Minus.

Für noch stärkere Verluste sorgten die Konjunktursorgen derweil bei den klar auf Technologiewerte fokussierten Nasdaq-Indizes. Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) liegt 2025 inzwischen mehr als 9 Prozent im Minus. Seit der Wahl Trumps, die ja zunächst für Schwung gesorgt hatte, verlor er inzwischen gut 5 Prozent./ag/stk