DAX-FLASH: Leitindex wieder zurück in der Spur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rekordhohe US-Börsen dürften am Montag auch die Laune der Dax-Anleger (DAX 40) aufhellen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 16 671 Punkte. Damit würde der Dax wieder die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend hinter sich lassen und sich zugleich von seinem in der Mitte der Vorwoche markierten Jahrestief bei 16 345 Punkten weiter nach oben absetzen.

In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag angetrieben. In Asien war der Wochenbeginn zumindest in Japan ebenfalls freundlich. Im Blick steht in dieser Woche in Europa die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Zinsänderung wird allerdings nicht erwartet./ajx/zb