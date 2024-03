DAX-FLASH: Leitindex zieht wieder an - Oracle nach Zahlen nachbörslich stark

Heute im Fokus

Stromversorgung im Tesla-Werk in Grünheide läuft wieder. Oracle erfüllt Umsatzerwartungen. Douglas will schon vor Ostern an die Börse. Amazon kürzt Retourenfristen bei bestimmten Produkten. S&P gibt Bayer nur noch einen stabilen Ausblick. Intesa Sanpaolo erhält Erlaubnis für Aktienrückkauf. OpenAI-Firmenchef Sam Altmann erhält bisherige Machtfülle zurück. Reddit-Aktie vor Mega-IPO: Milliardenbewertung öffentlich - Hype oder Risiko?