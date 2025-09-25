DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,64 +2,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.239 +0,4%Euro1,1798 -0,1%Öl67,71 -0,1%Gold3.775 +0,3%
DAX-FLASH: Mit leichtem Minus weiter auf Richtungssuche

24.09.25 07:15 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Hin und Her des DAX um die Marke von 23.600 Punkten dürfte am Mittwoch mit einem schwächeren Start weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 23.558 Punkte. Damit bleibt der Index weiter unter seiner 21-Tage-Linie, deren Überqueren ein kurzfristig positives charttechnisches Signal senden würde. Seit Ende August ist ihm dies aber nicht mehr gelungen.

Von der Wall Street kommen am Mittwoch keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen haben am Vorabend ihrer Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede.

Hierzulande werden die Blicke der Anleger auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gerichtet, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zeigt. Die NordLB sieht gemischte Indikationen durch die jüngsten Einkaufsmanagerindizes, weshalb das Stimmungsbarometer einmal mehr besonders kritisch beobachtet werden dürfte./tih/jha/