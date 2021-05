DAX-FLASH: Nach gutem Wochenauftakt leichte Abgaben erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag schon wieder die Luft raus. Zum Handelsbeginn deuten sich leichte Abgaben an. An der Wall Street hatte der Dow nach dem Handelsschluss in Europa einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,18 Prozent niedriger auf 15 210 Punkte.

Damit dürfte sich die Pendelbewegung des Dax (DAX 30) der vergangenen zwei Wochen unterhalb des Rekordhochs von gut 15 500 Zählern fortsetzen. Bei den Einzelwerten dürften die Quartalsberichte der Unternehmen wieder die Impulse setzen, mit Infineon und Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) stehen zwei Dax-Titel auf der Agenda.

Analyst Thomas Altmann verwies am Morgen auf steigende Kapitalmarktzinsen als Gefahr für die Aktien: "Aktienanleger blicken mit zunehmender Sorge auf den Rentenmarkt. 30-jährige Bundesanleihen haben am Montag zeitweise so hoch rentiert wie zuletzt im Juli 2019". Höhere Zinsen seien für Unternehmen und Staaten gleichermaßen eine Bedrohung. Mit steigenden Zinsen koste die Finanzierung der beschlossenen Konjunkturpakete deutlich mehr als ursprünglich prognostiziert./bek/zb