DAX-FLASH: Nach starkem Wochenstart kaum verändert erwartet

27.10.26 06:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels drei Punkte höher auf 25.414 Punkte. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten.

Werbung

Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien. Der US-Auswahlindex NASDAQ 100 setzte sich dabei wieder etwas von seinem tiefsten Niveau seit Mitte September ab. Der zuletzt mit einem Tief seit Juli besonders arg gebeutelte Halbleiter-Branchenindex stabilisierte sich zunächst über seinen 200-Tage-Linien.

Maßgeblich für die angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Amazon. In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins./ag/zb