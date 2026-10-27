DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.232 -0,6%Euro 1,1156 -0,2%Öl 116,1 +0,2%Gold 4.006 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

DAX-FLASH: Nach starkem Wochenstart kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte die Erholungsgewinne vom Wochenstart am Dienstag zunächst halten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels drei Punkte höher auf 25.414 Punkte. Am Montag war er zeitweise gar knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben. Das Barometer für den längerfristigen Trend liegt aktuell bei 25.455 Punkten.

Werbung

Wachstumswerte erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien. Der US-Auswahlindex NASDAQ 100 setzte sich dabei wieder etwas von seinem tiefsten Niveau seit Mitte September ab. Der zuletzt mit einem Tief seit Juli besonders arg gebeutelte Halbleiter-Branchenindex stabilisierte sich zunächst über seinen 200-Tage-Linien.

Maßgeblich für die angeschlagene Anlegerstimmung bezüglich der Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Amazon. In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den künftigen Leitzins./ag/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.