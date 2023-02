DAX-FLASH: Negativer Wochenstart erwartet wegen neuerlicher Zinssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung im späten Handel am Freitag zeichnet sich am Montag im Dax (DAX 40) angesichts wieder aufkommender Zinssorgen ein neuerlicher Rückschlag ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,8 Prozent tiefer auf 15 359 Punkte und damit einige Punkte unter das Tagestief vom Freitag. Am Donnerstag hatte der Dax mit 15 520 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Mitte Februar 2022 erreicht. Damit hatte er seine Rally zum Jahresauftakt auf 11,5 Prozent ausgebaut.

In den USA war es am Freitag abwärts gegangen - vor allem für zuletzt besonders gefragte Technologiewerte. Der enorm starke US-Arbeitsmarktbericht habe bei den Anlegern wieder Zinssorgen hervorgerufen, hieß es bei der Credit Suisse. Die Daten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über 5 Prozent fortsetzt. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Verlierer./ag/stk