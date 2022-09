DAX-FLASH: Neuerlicher Rückschlag erwartet - Geldpolitik im Fokus

Werbung

Heute im Fokus

DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- SGL Carbon erhöht Prognose -- Siemens Energy finanziert Gamesa-Kauf teils mit Anleihe -- Apple-Keynote, Lufthansa, Bitcoin im Fokus

Gerresheimer und Stevanato wollen Abfüllvorgänge standardisieren. Honda stärkt Batterie-Geschäft und gründet JV. Morgan Stanley schraubt an Kurszielen für Allianz und Munich Re. Ölpreise auf Mehrmonatstiefs. Börsengang von "Truth Social" wohl vor dem Aus. AIG will Corebridge an die Börse bringen. thyssenkrupp-AR will offenbar über hohe Stahl-Investition in Duisburg entscheiden.